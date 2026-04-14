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Абаскаль о своей футбольной карьере: «Бегал медленно, но техника была. Могу начеканить намного больше 100 раз»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере футболиста.

Испанец является воспитанником «Барселоны».

— В академии «Барселоны» вы играли вместе с Жорди Альбой и Бояном Кркичем. Они уже тогда всех поражали?

— Да, я смотрел и думал: как они это делают с мячом? Движения, прием, остановка... Перед воротами все хотят пробить, а они использовали лишнее касание, убирали вратаря — и гол. Буквально заносили мяч в ворота! И это выглядело настолько просто... Я каждый день у них учился.

— Самый памятный момент из той эпохи?

— Ох, их очень много. В 12-13 лет жить в «Барселоне» — мечта любого футболиста. Помню матч «Барселона» — «Севилья», первая игра Роналдинью. Он забил с 35 метров — я был на стадионе и думал: это сон? Для меня он был богом футбола. Весь мой период в «Барселоне» — это урок жизни, а не только футбола.

— Роналдинью на поле шокировал многих. А вы были техничным игроком?

— Бегал я медленно, но техника у меня была. В Роналдинью удивляло даже не количество касаний мяча, а магия в целом. После тренировки вратарь выбивал мяч, а он принимал грудью и забивал ударом через себя — я притворялся больным, нагревая лоб феном, чтобы остаться на поле и посмотреть на него. Он для меня один из лучших игроков в истории.

— Короткий тест на вашу технику: сможете начеканить мячом сто раз?

— Смогу в разы больше.

Помимо «Барселоны», на молодежном уровне Абаскаль также выступал за «Севилью». Испанец ушел из профессионального футбола в 19 лет, а в 2012 году начал тренерскую карьеру в академии «Севильи».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июля 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23.

Гильермо Абаскаль.«Назвал второго сына в честь Пушкина!» Интервью Абаскаля — о «Спартаке», Мостовом и любви к России

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Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
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Иван Обляков

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 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков

Рубин

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