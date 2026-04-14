Абаскаль о своей футбольной карьере: «Бегал медленно, но техника была. Могу начеканить намного больше 100 раз»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере футболиста.

Испанец является воспитанником «Барселоны».

— В академии «Барселоны» вы играли вместе с Жорди Альбой и Бояном Кркичем. Они уже тогда всех поражали?

— Да, я смотрел и думал: как они это делают с мячом? Движения, прием, остановка... Перед воротами все хотят пробить, а они использовали лишнее касание, убирали вратаря — и гол. Буквально заносили мяч в ворота! И это выглядело настолько просто... Я каждый день у них учился.

— Самый памятный момент из той эпохи?

— Ох, их очень много. В 12-13 лет жить в «Барселоне» — мечта любого футболиста. Помню матч «Барселона» — «Севилья», первая игра Роналдинью. Он забил с 35 метров — я был на стадионе и думал: это сон? Для меня он был богом футбола. Весь мой период в «Барселоне» — это урок жизни, а не только футбола.

— Роналдинью на поле шокировал многих. А вы были техничным игроком?

— Бегал я медленно, но техника у меня была. В Роналдинью удивляло даже не количество касаний мяча, а магия в целом. После тренировки вратарь выбивал мяч, а он принимал грудью и забивал ударом через себя — я притворялся больным, нагревая лоб феном, чтобы остаться на поле и посмотреть на него. Он для меня один из лучших игроков в истории.

— Короткий тест на вашу технику: сможете начеканить мячом сто раз?

— Смогу в разы больше.

Помимо «Барселоны», на молодежном уровне Абаскаль также выступал за «Севилью». Испанец ушел из профессионального футбола в 19 лет, а в 2012 году начал тренерскую карьеру в академии «Севильи».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июля 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23.