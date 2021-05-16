Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в гонке бомбардиров чемпионата России. Он забил 20 мячей.

«Выходил с мыслями побороться за голевые передачи, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 16 мая. — У нас с Лехой Суторминым даже была заготовка — если будет пенальти, я разбегусь, замахнусь и покачу ему, чтобы он забил. Мне голевую, ему — гол. Но получилось так — я благодарен партнерам за великолепные передачи. Особенно хочу отметить пас Шамкина. Просто я его зову «Радимов», стиль у него похожий, и я ему говорю: «Радим, красава, отдал хорошую!». Так что, Шама, браво.

Победа в гонке бомбардиров? Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 — это навсегда. И 203 гола в карьере — мало кто в России выбивает такую цифру. Безумно горжусь этим достижением! Еще раз спасибо партнерам. И спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в Саранске и очень поддерживали. Спасибо и тем ребятам, которые кричали на меня и обзывали — они меня тоже мотивируют. Меня покорил один парень в черных очках — не знаю, кто ты, но ты лучший! Во всех этих оскорблениях стоит один парень, хлопает и говорит: «Браво, Дзюба!». Как в кино — мы стоим и смотрим друг на друга. Это была любовь, это было красиво!»

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» победил «Тамбов» (5:1). Дзюба в этой игре сделал покер.