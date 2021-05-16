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Артем Дзюба: «20 голов — это навсегда»

18:16
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в гонке бомбардиров чемпионата России. Он забил 20 мячей.

«Выходил с мыслями побороться за голевые передачи, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 16 мая. — У нас с Лехой Суторминым даже была заготовка — если будет пенальти, я разбегусь, замахнусь и покачу ему, чтобы он забил. Мне голевую, ему — гол. Но получилось так — я благодарен партнерам за великолепные передачи. Особенно хочу отметить пас Шамкина. Просто я его зову «Радимов», стиль у него похожий, и я ему говорю: «Радим, красава, отдал хорошую!». Так что, Шама, браво.

Победа в гонке бомбардиров? Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 — это навсегда. И 203 гола в карьере — мало кто в России выбивает такую цифру. Безумно горжусь этим достижением! Еще раз спасибо партнерам. И спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в Саранске и очень поддерживали. Спасибо и тем ребятам, которые кричали на меня и обзывали — они меня тоже мотивируют. Меня покорил один парень в черных очках — не знаю, кто ты, но ты лучший! Во всех этих оскорблениях стоит один парень, хлопает и говорит: «Браво, Дзюба!». Как в кино — мы стоим и смотрим друг на друга. Это была любовь, это было красиво!»

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» победил «Тамбов» (5:1). Дзюба в этой игре сделал покер.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-artem-dzyuba-20-golov-eto-navsegda-blagodaren-partneram-za-velikolepnye-peredachi.htm

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