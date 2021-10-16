Артем Дзюба: «100 голов за такой клуб — это большое достижение»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2). В этом матче он забил свой 100-й гол за команду.
«100 голов за «Зенит» — это большое достижение, конечно же! Кто бы мог подумать, когда я сюда приходил, что такая отметка мне покорится, — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита». — Сколько всего говорили — в первые дни я просто в шоке был, а сейчас — сто голов. Это очень круто, я этим безумно горжусь.
Внутри очень тепло и большая радость, когда-нибудь пущу скупую слезу, потому что проделал большой путь. И спасибо огромное партнерам — Малком сделал великолепную передачу. Сто голов за такой клуб — это большое достижение.
Памятная футболка? Я каждый раз их надеваю, сегодня даже подумал — неужели вхолостую на этот раз? Обычно всегда, когда надевал, срабатывало. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу, спасибо Господу. Я очень люблю футбол, искренне отдаюсь, поэтому, наверное, мне в чем-то возвращается».
В составе туляков отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва.
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