Арташес Арутюнянц: «Карпин наш тренер, в «Спартаке» его не будет»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост тренера «Спартака».

— Валерий Карпин — главный тренер «Ростова», у него длительный контракт, — говорит Арутюнянц. — В «Спартаке» его не будет.

По информации «СЭ», Карпин имеет суммарно пятилетний контракт с клубом, а сумма отступных за его разрыв составляет 5 миллионов евро. (Сергей Егоров)

29 сентября руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова. Исполняющим обязанности главного тренера является его помощник Сергей Кузнецов.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков после 11 туров.

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