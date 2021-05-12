Аршавин заявил, что бывшая жена украла у него миллион евро

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что бывшая супруга Алиса Казьмина украла у него миллион евр.

«Нет, перед Евро-2012 я не был в подавленном состоянии, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Это были очень событийные полгода, период счастья в моей жизни. Это было очень крутое время со всех точек зрения, несмотря на то, что я на тот момент с Юлией (Барановской, бывшей гражданской женой — Прим. «СЭ») расходился или знал, что расхожусь. Я наоборот «летал». Я вернулся в «Зенит», мы выиграли, новая девушка. Все было супер.

С этой девушкой я впервые встретился в 2005 году. Мы тогда просто познакомились. Мы на новый год были у Быстрова в гостях. Она была со своим мужем, я был с Юлей. Потом через пять лет случайно увиделись в Майами. Потом случайно встретились в Лондоне в 2012 году, когда я приехал. У нас завязались отношения.

Любовь — это такое чувство, что много сил, вообще спать не хочется, ты готов все делать. Полная эйфория. От всего получаешь удовольствие. Вообще нет преград в жизни. Почему все закончилось? Я бы жил с этой женщиной, но когда обман вскрылся, и он был не минутный и не секундный — это было на протяжении полутора лет... Был просто задан вопрос: почему, зачем и собираешься ли ты возвращать деньги? Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги. Как мне поступать после этого, оставаться жить с ней дальше?

История обмана очень длинная. Это шантаж с обманом и так далее. Но апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Это один миллион евро наличными. Просто еще как еще это было сделано... В это даже поверить будет трудно. Если бы она вернула деньги, мы бы с ней жили. Она предпочла ничего не рассказывать и оставить деньги себе и спокойно теперь дожимать дом еще. Дело, кстати, «умерло». Официальной бумаги из полиции мы так и не получили«.

На протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. В 2016 году он женился на журналистке Алисе Казьминой. В 2019 году они развелись.