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Аршавин заявил, что «Зенит» категорически против Суперлиги

21:05
Андрей Аршавин. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
Андрей Аршавин. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что клуб не поддерживает идею европейской Суперлиги.

«Позиция «Зенита» по Суперлиге? Я не узнавал, но, мне кажется, категорически против, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Почему это плохо? Футбол выигрывает в том, что все игроки и все клубы находятся в единой пирамиде. Они подчинены либо УЕФА, либо ФИФА. И все очень четко. Соревнования вписаны в одну структуру.

С такой же проблемой столкнулся баскетбол, что топ-клубы вышли, организовали свою Суперлигу. Появились две управленческие структуры. Кто-то хотел играть в одних соревнованиях, кто-то в других. Они накладывались друг на друга, институт сборных вообще ушел. То же самое могло случиться и с футболом. Хотя я думаю, что придет какая-то объединенная европейская лига, где будут объединены топ-клубы. Это просто все должно быть под руководством одной большой системы — ФИФА или УЕФА.

Я рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел — это сигнал УЕФА и ФИФА, что нужно что-то менять, чтобы к этим топ-клуба не присоединился кто-то еще».

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Только эти клубы не заявили о выходе из Суперлиги.

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