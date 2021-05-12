Аршавин заявил, что «Зенит» категорически против Суперлиги

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что клуб не поддерживает идею европейской Суперлиги.

«Позиция «Зенита» по Суперлиге? Я не узнавал, но, мне кажется, категорически против, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Почему это плохо? Футбол выигрывает в том, что все игроки и все клубы находятся в единой пирамиде. Они подчинены либо УЕФА, либо ФИФА. И все очень четко. Соревнования вписаны в одну структуру.

С такой же проблемой столкнулся баскетбол, что топ-клубы вышли, организовали свою Суперлигу. Появились две управленческие структуры. Кто-то хотел играть в одних соревнованиях, кто-то в других. Они накладывались друг на друга, институт сборных вообще ушел. То же самое могло случиться и с футболом. Хотя я думаю, что придет какая-то объединенная европейская лига, где будут объединены топ-клубы. Это просто все должно быть под руководством одной большой системы — ФИФА или УЕФА.

Я рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел — это сигнал УЕФА и ФИФА, что нужно что-то менять, чтобы к этим топ-клуба не присоединился кто-то еще».

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Только эти клубы не заявили о выходе из Суперлиги.