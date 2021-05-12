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Андрей Аршавин: «Зенит» ответил «Барселоне», что отдаст меня только за Месси»

19:48
Андрей Аршавин (слева). Фото footballdom.ru.
Андрей Аршавин (слева). Фото footballdom.ru.
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему он не перешел в «Барселону»

«Разговор с Лапортой (президентом «Барселоны» — Прим. «СЭ») не был долгим, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Были вопросы, хочешь ли ты в «Барселону» и сколько ты хочешь зарабатывать. Мне сказали, что «Зенит» ответил факсом, что не отдаст Аршавина — только за Месси».

В 2009 году Аршавин перешел из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

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