Андрей Аршавин: «Зенит» ответил «Барселоне», что отдаст меня только за Месси»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему он не перешел в «Барселону»

«Разговор с Лапортой (президентом «Барселоны» — Прим. «СЭ») не был долгим, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — Были вопросы, хочешь ли ты в «Барселону» и сколько ты хочешь зарабатывать. Мне сказали, что «Зенит» ответил факсом, что не отдаст Аршавина — только за Месси».

В 2009 году Аршавин перешел из «Зенита» в лондонский «Арсенал».