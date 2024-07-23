Аршавин предложил провести матч легенд сборных России и Грузии

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин предложил провести матч Лиги легенд между сборными Грузии и России.

«Вслед за Белоруссией РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном. Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол. В том же Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион. Там всегда был хороший уровень футболистов. Если на поле выйдут Арвеладзе, Асатиани, Деметрадзе, Ашветия, [Кобиашвили, Кинкладзе — это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд», — приводит слова Аршавина ТАСС.

7 июля в Минске прошел первый международный матч Лиги легенд. Сборная России в серии пенальти обыграла белорусов (1:1, 5:4).