Аршавин — о Головине в «Зените»: «Он останется в «Монако», а потом ему будет уже за 30...»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Соболев стал самым громким трансфером «Зенита» последних лет. А из интервью Александра Головина мы узнали, что и он сейчас мог играть в Санкт-Петербурге — клуб к нему обращался...

— Но он никогда [после ухода из ЦСКА] не хотел возвращаться в Россию.

— Но сейчас он этого не исключает.

— Не знаю, нацелен ли «Зенит» на него. Возможно, мне было бы интересно, но позицию клуба я не знаю. В любом случае он останется в «Монако» на следующий сезон. А потом сколько лет ему уже будет? За 30...

Контракт 28-летнего россиянина с монегасками рассчитан до лета 2029 года.