Аршавин сравнил работу Семака и Гвардиолы: «За столько лет в «Манчестер Сити» выиграл АПЛ всего три раза»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о будущем главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«У него контракт до 2030 года. Никто его не собирается и не будет убирать. Человек побеждал шесть лет подряд! А сейчас может стать чемпионом в седьмой раз. Какие вопросы? Гвардиола за столько лет в «Манчестер Сити» выиграл чемпионат всего три раза. Даже они проигрывают», — сказал Аршавин «СЭ».

Перед последним, 30-м туром чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.