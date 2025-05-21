Аршавин заявил, что не хочет жить за пределами Санкт-Петербурга: «Даже в Москве тяжело»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, где бы он хотел пожить.

— Вы недавно вернулись из Штатов, долго играли в Лондоне. А интересно в качестве эксперимента пожить где-то еще — за пределами Санкт-Петербурга?

— Нет, я очень домашний. Мне даже в Москве было бы тяжело... С другой стороны, в Алма-Ате жил и не мучился.