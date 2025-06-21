Глава «Сочи» Ротенберг: «Никому не позволил бы договорные матчи»
Глава «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об отношении к договорным матчам.
— После матча с «Сочи» инвестор «Черноморца» Шишкарев выступил с заявлением о попытке сыграть договорной матч, потом эти слова он забрал. Дошла ли до вас эта информация?
— Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?
— Слышал, что камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» могли стать ваши непростые отношения с Шишкаревым.
— У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше, — сказал Ротенберг «Чемпионату».
Сергей Шишкарев, председатель наблюдательного совета «Черноморца», сообщил о попытке организовать договорной матч в заключительной части прошедшего сезона первой лиги против команды «Сочи» (2:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -