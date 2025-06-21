Глава «Сочи» Ротенберг: «Никому не позволил бы договорные матчи»

Глава «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об отношении к договорным матчам.

— После матча с «Сочи» инвестор «Черноморца» Шишкарев выступил с заявлением о попытке сыграть договорной матч, потом эти слова он забрал. Дошла ли до вас эта информация?

— Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?

— Слышал, что камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» могли стать ваши непростые отношения с Шишкаревым.

— У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше, — сказал Ротенберг «Чемпионату».

Сергей Шишкарев, председатель наблюдательного совета «Черноморца», сообщил о попытке организовать договорной матч в заключительной части прошедшего сезона первой лиги против команды «Сочи» (2:1).