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«Арсенал» — «Урал»: Эль-Кабир не реализовал пенальти

18:02
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Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир не смог реализовать 11-метровый удар на 76-й минуте матча 10-го тура чемпионата России против «Арсенала». Встреча проходит в Туле.

Полузащитник «Арсенала» Георгий Костадинов подыграл себе рукой в штрафной площади, за что главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота туляков. К точке подошел Эль-Кабир, который пробил выше ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».

Арсенал Т — Урал

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