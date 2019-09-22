Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир не смог реализовать 11-метровый удар на 76-й минуте матча 10-го тура чемпионата России против «Арсенала». Встреча проходит в Туле.

Полузащитник «Арсенала» Георгий Костадинов подыграл себе рукой в штрафной площади, за что главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота туляков. К точке подошел Эль-Кабир, который пробил выше ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».