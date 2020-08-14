В четверг, 14 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Уфимцы не могут победить туляков уже на протяжении пяти матчей кряду. В последний раз им это удавалось в сентябре 2017 года.

Следить за матчем «Арсенал» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Уфа»