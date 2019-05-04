"Арсенал" забил второй гол в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
На 59-й минуте встречи Лука Джорджевич отправил мяч в пустые ворота после ошибки Соломона Кверквелии и выхода из ворот Гильерме. Ведран Чорлука попытался догнать мяч, но безуспешно.
⚡ Лука Джорджевич воспользовался ошибкой обороны железнодорожников и забил свой седьмой гол в чемпионате.
📺 #АрсеналЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/LsrA9SMDp9
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 мая 2019 г.
⚡ Лука Джорджевич воспользовался ошибкой обороны железнодорожников и забил свой седьмой гол в чемпионате.
📺 #АрсеналЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/LsrA9SMDp9
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