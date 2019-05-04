"Арсенал" забил второй гол в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".

На 59-й минуте встречи Лука Джорджевич отправил мяч в пустые ворота после ошибки Соломона Кверквелии и выхода из ворот Гильерме. Ведран Чорлука попытался догнать мяч, но безуспешно.

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