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«Арсенал» — «Тамбов»: судья не наказал хозяев 11-метровым

11 июля 2020, 22:00
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На 83-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» (2:1) при счете 1:1 ошибся арбитр Павел Кукуян, не назначивший пенальти в пользу гостей. Когда мяч уже вошел в игру, в штрафной площади тульской команды 27-й номер Александр Ломовицкий сначала задерживал соперника за руку, потом прихватил его за корпус. Возможно, судья с его позиции этого не видел. Но Кукуяну почему-то не помог видеоарбитр Виталий Мешков. (Александр Бобров)

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