Александр Соболев: «Сразу сказал Джикии: «Дай мяч», — и пошел к точке»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него не было сомнения в том, чтобы отдать право пробить пенальти в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» кому-то другому.
«Была надежда, что стадион будет заполнен наполовину. Или хотя бы на 30 процентов. Хотел увидеть самарских болельщиков. Увы, это не получилось.
Рад снова играть здесь. Именно из этого клуба я попал в «Спартак», за что ему безмерно благодарен. Рад был всех видеть.
Пенальти? Я знал, что будет остановка. Я увидел эту руку. По новым правилам это пенальти, поэтому, как только была пауза, то сразу сказал Джикии: «Дай мяч», — и пошел к точке. Сразу для себя решил, что праздновать не буду. Я штатный пенальтист в команде, так что взял и пробил», — приводит слова Соболева пресс-служба красно-белых в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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