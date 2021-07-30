Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него не было сомнения в том, чтобы отдать право пробить пенальти в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» кому-то другому.

«Была надежда, что стадион будет заполнен наполовину. Или хотя бы на 30 процентов. Хотел увидеть самарских болельщиков. Увы, это не получилось.

Рад снова играть здесь. Именно из этого клуба я попал в «Спартак», за что ему безмерно благодарен. Рад был всех видеть.

Пенальти? Я знал, что будет остановка. Я увидел эту руку. По новым правилам это пенальти, поэтому, как только была пауза, то сразу сказал Джикии: «Дай мяч», — и пошел к точке. Сразу для себя решил, что праздновать не буду. Я штатный пенальтист в команде, так что взял и пробил», — приводит слова Соболева пресс-служба красно-белых в Instagram.