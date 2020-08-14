«Арсенал» проиграл «Уфе» в Туле. Что сказал тренер Подпалый

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый после домашнего матча 1-го тура Тинькофф — РПЛ с «Уфой» (2:3) обратил внимание на простые ошибки и провал команды перед перерывом и после начала второго тайма. При этом специалист констатировал, что туляки во второй встрече подряд — ранее на своем поле с «Ахматом» (0:0) — не очень уверенно смотрелись в единоборствах.

— Обидное поражение. Хотели, надеялись, что победим во втором матче дома, — сказал Подпалый в комментарии для СМИ. — Получили необязательный гол в раздевалку, простой момент — подача в штрафную, проигрываем и пропускаем. То же самое получилось в начале второго тайма — какой-то провал 5-7 минут, получаем один гол, потом 11-метровый. Нужно посмотреть, какие ошибки были в обороне, почему не успели перестроиться. Плюс потеряли двух игроков перед следующим туром (были удалены братья Кингс и Эванс Кангва. — Прим. «СЭ»). Но что делать — нужно разобраться, посмотреть и исправлять ошибки. Главное — не расслабляться, не терять концентрацию.

Не думаю, что замена Лесового в перерыве (после повреждения в первом тайме) оказала влияние — он не совсем хорошо делал то, что просили выполнять, не очень активно сыграл. Да, был с мячом, но ему нужно перестроиться — не только в ноги получать, но и за спину защитникам бежать, создавать остроту. У него были неплохие возможности, но он не довел ни одного момента до конца. Не просто, чтобы мяч катался по полю, удар должен быть.

Что касается Горбатенко, то замечаем с первого дня работы, что Игорь где-то не совсем хорошо готов. Думаю, проблема больше психологического плана, есть надлом. Стараемся вывести его из этого состояния, но пока сложновато.

Есть проблемы с единоборствами. Это было видно и по игре с «Ахматом». В этом компоненте уступаем, надо прибавлять. Об этом разговаривали, предупреждали ребят, что нужно исправлять. Единоборства — один из ключевых моментов. Уступая в них, проигрываешь игру. (Артем Агапов)