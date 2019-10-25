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«Арсенал» продлил контракт с Костадиновым

11:01
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«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Георгием Костадиновым до мая 2022 года, информирует официальный сайт туляков. 29-летний болгарский футболист выступает за оружейников с лета 2018 года.

В текущем сезоне Костадинов провел 12 матчей за «Арсенал» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.

Костадинов регулярно вызывается в сборную Болгарии, в составе которой провел 18 матчей и забил три мяча.

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-prodlil-kontrakt-s-georgi-kostadinovym/

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