"Арсенал" обыграл "Уфу" в матче 24-го тура РПЛ

"Арсенал" переиграл "Уфу" в матче 24-го тура российской премьер-лиги - 2:1.

В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев и Игорь Горбатенко. В составе уфимцев гол забил Силвестр Игбун.

Напомним, что в этом матче прервалась сухая серия "Арсенала" в РПЛ, которая длилась 6 матчей. Три матча туляков в чемпионате России в 2019 году завершились безголевой ничьей (с "Ростовом", "Рубином" и "Уралом"),и еще в трех играх клуб одержал сухие победы: над ЦСКА, "Енисеем" и "Крыльями Советов".

"Арсенал" набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа", в активе которой 21 очко, осталась на 14-й.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Уфа" - "Арсенал" (Тула) - 1:2 (1:2)

Голы: Бакаев, 3 (0:1). Горбатенко, 24 (0:2). Игбун, 38 (1:2).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Аликин (Вомбергар, 75), Никитин, Неделчару, Йокич, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Сысуев, Игбун.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Бакаев (Кангва, 90+2), Костадинов, Берхамов (Ткачев, 87), Горбатенко, Мирзов, Джорджевич.

Предупреждения: Йокич, 7. Безденежных, 26. Григалава, 47. Неделчару, 63. Берхамов, 70. Сысуев, 83.

Судьи: Москалев (Воронеж). Кобзев, Мурашов (оба - Москва).

20 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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