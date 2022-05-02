Червиченко о решении УЕФА по России: «В результате судов все клубы получат серьезную компенсацию»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Чисто русофобская истерия, которая абсолютно не законна. Будет интересно понаблюдать, как это дело будет рассмотрено в судах, поскольку у фемиды нет никаких аргументов, кроме того, что мы так решили, потому что так захотелось. Наш футбол будет внутреннего употребления. Будем делать свои соревнования, привлекать тех, кто захочет в них участвовать», — сказал Червиченко «СЭ».

Также бывший президент «Химок» высказался о значимости еврокубковых соревнований для российских клубов.

«В европейском футболе турниры под эгидой УЕФА важны, потому что клубы благодаря участию в них зарабатывают. В России попадание в еврокубки возвели в неимоверное достижение. Смешно, что наши клубы тратят на попадание в эти турниры больше, чем получают от них. Давно Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем. Хорошо, если это будет год. Думаю, что в результате всех судов все клубы получат серьезную компенсацию. Никаких легитимных оснований под их отстранение нет», — добавил Червиченко.

В официальном пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций нынешнего сезона с вылетом в третий дивизион. Женская футбольная сборная России не сыграет на Евро-2022, ее место займет Португалия. Также заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.