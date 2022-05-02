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Червиченко о решении УЕФА по России: «В результате судов все клубы получат серьезную компенсацию»

Червиченко отреагировал на решение УЕФА по России
Георгий Скобликов
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Чисто русофобская истерия, которая абсолютно не законна. Будет интересно понаблюдать, как это дело будет рассмотрено в судах, поскольку у фемиды нет никаких аргументов, кроме того, что мы так решили, потому что так захотелось. Наш футбол будет внутреннего употребления. Будем делать свои соревнования, привлекать тех, кто захочет в них участвовать», — сказал Червиченко «СЭ».

Также бывший президент «Химок» высказался о значимости еврокубковых соревнований для российских клубов.

«В европейском футболе турниры под эгидой УЕФА важны, потому что клубы благодаря участию в них зарабатывают. В России попадание в еврокубки возвели в неимоверное достижение. Смешно, что наши клубы тратят на попадание в эти турниры больше, чем получают от них. Давно Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем. Хорошо, если это будет год. Думаю, что в результате всех судов все клубы получат серьезную компенсацию. Никаких легитимных оснований под их отстранение нет», — добавил Червиченко.

В официальном пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций нынешнего сезона с вылетом в третий дивизион. Женская футбольная сборная России не сыграет на Евро-2022, ее место займет Португалия. Также заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Андрей Червиченко
УЕФА
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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