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«Арсенал» — «Локомотив»: Рыбус удален с поля

21:02
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус был удален на 73-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против «Арсенала». Игра проходит в Туле.

30-летний Рыбус получил вторую желтую карточку за фол на хавбеке «Арсенала» Георгия Костадинова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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