«Арсенал» — «Локомотив»: Рыбус удален с поля
21:02
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус был удален на 73-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против «Арсенала». Игра проходит в Туле.
30-летний Рыбус получил вторую желтую карточку за фол на хавбеке «Арсенала» Георгия Костадинова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».
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