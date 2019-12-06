Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус был удален на 73-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против «Арсенала». Игра проходит в Туле.

30-летний Рыбус получил вторую желтую карточку за фол на хавбеке «Арсенала» Георгия Костадинова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

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