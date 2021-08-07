Тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая проходила в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей отличились Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич. Единственный гол у гостей забил Иван Сергеев, который реализовал пенальти.
«Арсенал» одержал первую победу на старте чемпионата, «Крылья Советов» проиграли третий матч кряду.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Арсенал Т» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (2:0)
Голы: Давиташвили, 3 (1:0). Хлусевич, 45+2 (2:0). Сергеев, 49 — с пенальти (2:1).
«Арсенал Т» (Тула): Левашов, Смольников, Бурлак (Довбня, 73), Новосельцев, Бьорнстрем, Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Хлусевич (Ткачев, 68), Давиташвили (Э.Кангва, 68), Луценко (Тудорие, 80).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин, Зеффан (Витюгов, 57), Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 76), Ежов, Пруцев, Иванисеня (Цыпченко, 85), Сарвели (Глушенков, 57), Онугха (Сергеев, 46).
Предупреждения: Бурлак, 49. Солдатенков, 75.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Ермаков (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Гаврилин (Владимир).
7 августа. Тула. Стадион «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю