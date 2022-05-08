«Арсенал» — «Краснодар»: Карасев помог Иванову — пенальти назначен правильно

На 69-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов не увидел фол Артема Сокола, который в своей штрафной площади зацепил Эдуарда Сперцяна.

Ошибку судьи помогли исправить его видеоассистенты Сергей Карасев и Максим Гаврилин.

После их вмешательства и просмотра видеозаписи Иванов в итоге принял правильное решение и назначил 11-метровый удар.