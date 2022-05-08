«Арсенал» — «Краснодар»: Карасев помог Иванову — пенальти назначен правильно
На 69-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» арбитр Сергей Иванов не увидел фол Артема Сокола, который в своей штрафной площади зацепил Эдуарда Сперцяна.
Ошибку судьи помогли исправить его видеоассистенты Сергей Карасев и Максим Гаврилин.
После их вмешательства и просмотра видеозаписи Иванов в итоге принял правильное решение и назначил 11-метровый удар.
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|
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|4
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|
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|
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|
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|6
|9
|13
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|27
|
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|24
|
16
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|28
|5
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|0 : 0
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|1 : 1
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
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|Г
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|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
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|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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|К
|Ж
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|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
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|1
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