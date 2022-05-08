В «Спартаке» прокомментировали новость о смертельном ДТП болельщиков

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировали новость о смертельном ДТП болельщиков московского клуба.

«Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств — а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы — на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», — сказал Зеленов.

Ранее на сайте matchtv.ru сообщалось, что микроавтобус Peugeot Boxer с болельщиками перевернулся по дороге из Екатеринбурга в Златоуст после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (1:3), один человек погиб.

Известно, что болельщики возвращались домой из Екатеринбурга. Портал Fanat1k сообщил, что в автобусе находились фанаты «Спартака».