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«Арсенал» — ЦСКА: все голы матча

16:00
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Арсенал» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

В составе хозяев тличились Владислав Пантелеев, реализовавший пенальти, и Александр Ломовицкий.

Гости ответили точным ударом Наира Тикнизяна в самом конце встречи.

Все голы матча:

Пантелеев, 42 — 1:0

Ломовицкий, 45 — 2:0

Тикнизян, 90 — 2:1

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