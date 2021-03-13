«Арсенал» — ЦСКА: все голы матча
«Арсенал» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
В составе хозяев тличились Владислав Пантелеев, реализовавший пенальти, и Александр Ломовицкий.
Гости ответили точным ударом Наира Тикнизяна в самом конце встречи.
Все голы матча:
Пантелеев, 42 — 1:0
? Владислав Пантелеев уверенно реализовал 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2021
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Ломовицкий, 45 — 2:0
? Александр Ломовицкий удваивает счёт и напоминает всем, что он воспитанник «Спартака».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2021
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Тикнизян, 90 — 2:1
Гол Тикнизяна на последней минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналЦСКА https://t.co/8VNUqFs1PO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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