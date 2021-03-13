«Арсенал» обыграл ЦСКА, одержав первую победу в РПЛ с октября

«Арсенал» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Владислав Пантелеев, реализовавший пенальти, и Александр Ломовицкий. Гости ответили точным ударом Наира Тикнизяна. На 23-й минуте встречи защитник армейцев Мариу Фернандес получил травму и покинул поле на носилках. В последние минуты основного времени Валерий Громыко и Александр Довбня получили по второй желтой карточке и оставили команду в меньшинстве.

Тульский клуб прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ — последний раз «Арсенал» побеждал 18 октября во встрече с «Уралом» (1:0).

После этого матча «Арсенал» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига. 22-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Пантелеев, 42 — с пенальти (1:0). Ломовицкий, 45 (2:0). Тикнизян, 90 (2:1).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Хлусевич (Панченко, 79), Костадинов (Коновалов, 70), Пантелеев (Э.Кангва, 79. Громыко, 87), Чаушич, Ломовицкий, Луценко (Джорджевич, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 26), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Кучаев (Обляков, 46), Ахметов (Чалов, 61), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.

Предупреждения: Зайнутдинов, 40. Бауэр, 63. Дивеев, 80. Громыко, 89. Тикнизян, 90+4.

Удаления: Громыко, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.). Довбня, 90+3 (недисциплинированное поведение).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).

13 марта. Тула. Стадион «Арсенал».