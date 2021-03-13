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«Агенты Ломик и Пантелеев». «Спартак» поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА

16:08
Александр Ломовицкий. Фото Twitter
Александр Ломовицкий. Фото Twitter
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Футболисты тульского «Арсенала» победили московский ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Владислав Пантелеев и Александр Ломовицкий.

Оба футболиста в свое время выступали за «Спартак», так что московский клуб в Twitter отметил успех своих воспитанников.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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