«Арсенал» удержал ничью в матче с «Ахматом», несмотря на удаление Чаушича в конце первого тайма

«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» на своем поле

Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.

На 36-й минуте матча вратарь хозяев Антон Коченков получил травму, вместо него на поле появился Михаил Левашов.

В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве — Горан Чаушич получил красную карточку за фол на полузащитнике грозненцев Артеме Тимофееве.

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 23 матчах. «Ахмат» идет на 7-й строчке с 32 очками в 23 играх.