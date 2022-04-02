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«Арсенал» удержал ничью в матче с «Ахматом», несмотря на удаление Чаушича в конце первого тайма

«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» на своем поле
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. Тула. «Арсенал» — «Ахмат».
Фото ФК «Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.

На 36-й минуте матча вратарь хозяев Антон Коченков получил травму, вместо него на поле появился Михаил Левашов.

В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве — Горан Чаушич получил красную карточку за фол на полузащитнике грозненцев Артеме Тимофееве.

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 23 матчах. «Ахмат» идет на 7-й строчке с 32 очками в 23 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:0
Ахмат
Арсенал Т
Коченков (Левашов, 35) Сокол Радакович Степанов Гулиев Ткачев (Хабибов, 74) Чаушич Кангва (Кайнов, 90+3) Костадинов Марков Луценко (Панченко, 46)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Быстров Бериша (Коновалов, 77) Швец Трошечкин (Умаев, 88) Уткин (Садулаев, 77) Харин (Карапузов, 77) Тимофеев (Конате, 46)
Предупреждения
Панченко 64’  - 
Удаления
Чаушич 45+6’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Жвакин (Ленинградская область)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Мосякин (Москва)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ахмат
0
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«Арсенал» — «Ахмат»: правильно ли удален Чаушич? Чем отличаются рекомендации УЕФА и ФИФА?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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