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«Арсенал» — «Ахмат»: Чаушич получил красную карточку в конце первого тайма

Полузащитник тульского «Арсенала» Чаушич получил красную карточку в матче с «Ахматом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич получил красную карточку в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

В конце первого тайма Чаушич сбил футболиста грозненцев Артема Тимофеева, попав прямой ногой сопернику в ногу. Главный судья матча Виталий Мешков удалил игрока тульской команды после просмотра повтора эпизода.

Игра с «Ахматом» стала для Чаушича 101-й за «Арсенал».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ахмат

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Горан Чаушич
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ахмат
0
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Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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