«Арсенал» — «Ахмат»: Чаушич получил красную карточку в конце первого тайма
Полузащитник тульского «Арсенала» Чаушич получил красную карточку в матче с «Ахматом»
Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич получил красную карточку в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
В конце первого тайма Чаушич сбил футболиста грозненцев Артема Тимофеева, попав прямой ногой сопернику в ногу. Главный судья матча Виталий Мешков удалил игрока тульской команды после просмотра повтора эпизода.
Игра с «Ахматом» стала для Чаушича 101-й за «Арсенал».
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|43
|
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|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
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|21
|9
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|5
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|
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|9
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|11
|29-30
|31
|
9
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|22
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|
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|6
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|24
|
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|7
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|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
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|9
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|19-31
|18
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|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Спартак
|19
|1
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