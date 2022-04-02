Полузащитник тульского «Арсенала» Чаушич получил красную карточку в матче с «Ахматом»

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Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич получил красную карточку в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

В конце первого тайма Чаушич сбил футболиста грозненцев Артема Тимофеева, попав прямой ногой сопернику в ногу. Главный судья матча Виталий Мешков удалил игрока тульской команды после просмотра повтора эпизода.

Игра с «Ахматом» стала для Чаушича 101-й за «Арсенал».