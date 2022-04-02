Вратарь тульского «Арсенала» Коченков получил травму в первом тайме матча против «Ахмата»

Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков получил травму в первом тайме матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

На 36-й минуте Коченков покинул поле после консультации с врачами. Незадолго до этого голкипер получил мышечную травму, выбивая мяч.

Вместо Коченкова на поле вышел Михаил Левашов.

В сезоне-2021/22 Коченков провел 20 матчей и пропустил 36 голов, отыграв 2 встречи на ноль. Отметим, что сегодня, 2 апреля вратарю исполнилось 35 лет.