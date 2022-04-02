«Арсенал» — «Ахмат»: вратарь хозяев Коченков получил травму в первом тайме, вместо него появился Левашов
Вратарь тульского «Арсенала» Коченков получил травму в первом тайме матча против «Ахмата»
Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков получил травму в первом тайме матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
На 36-й минуте Коченков покинул поле после консультации с врачами. Незадолго до этого голкипер получил мышечную травму, выбивая мяч.
Вместо Коченкова на поле вышел Михаил Левашов.
В сезоне-2021/22 Коченков провел 20 матчей и пропустил 36 голов, отыграв 2 встречи на ноль. Отметим, что сегодня, 2 апреля вратарю исполнилось 35 лет.
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|
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|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
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|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
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Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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Спартак
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