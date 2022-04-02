На 45+7-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» арбитр Виталий Мешков после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил полузащитника туляков Горана Чаушича. Почему он так поступил?

Тремя минутами ранее хавбек вступил в единоборство с соперником и ударил его ногой в область икроножной мышцы. Судья видел этот фол, зафиксировал его и поначалу вынес Чаушичу предупреждение. Но ВАР с ним не согласились и предложили посмотреть повторы.

2 апреля. «Арсенал» — «Ахмат».

После этого Мешков изменил свое решение и достал красную карточку. Предположу, что среди судей найдутся те, кто не согласится с коллегой, потому что Чаушич не применил чрезмерную силу. Но удар шипами пришелся очень высоко — намного выше голеностопа. Эпизод пограничный. Думаю, если «Арсенал» обратится в экспертно-судейскую комиссию, эксперты встанут на сторону арбитра и поддержат его.

2 апреля. «Арсенал» — «Ахмат».

Отмечу, что Мешков после просмотра видеозаписи не отменил желтую карточку, а сразу достал красную. Так рекомендует поступать УЕФА, а вот представители ФИФА просят сначала показать жестом отмену предупреждения. Получается, что Мешков поступил в соответствии с рекомендациями судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.