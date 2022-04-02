Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов»

«Уфа» в гостях обыграла «Крылья Советов» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе уфимской команды отметились Юрий Журавлев и Гамид Агаларов.

За самарскую команду единственный гол забил Фернандо Костанца.

«Уфа» набрала 21 очко и подяналась с последнего места на 13-е. «Крылья Советов» находятся на седьмой позиции (32 очка).