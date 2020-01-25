Арнор Сигурдссон: «Все иногда промахиваются с пенальти, даже Месси»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон подвел итоги контрольного матча против «Дандолка» (2:0), где он оформил дубль.

— Это наш первый тренировочный лагерь в этом году, — сказал Сигурдссон клубному Youtube-каналу. — Очень здорово вернуться на поле, снова начать играть в футбол. Мы играли отлично, особенно в первом тайме. Второй получился не очень, но я рад, что я забил дважды, а мы победили.

— Имеет значение, кто забивает голы?

— Конечно, имеет. Забивать голы всегда здорово. Могу сказать, что для меня отличиться было очень важно.

— Вы могли офомить хет-трик, но промахнулись с пенальти.

— Все иногда промахиваются с пенальти, даже Месси. Я должен был сделать хет-трик, но забил только два.