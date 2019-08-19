Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) сказал, что у красно-белых появляется команда. При этом он сделал громкое заявление о тех поклонниках красно-белых, кто обрушивает на клуб, его руководителей и команду негатив.

— Появляется команда, — сказал Федун.

— Олег Кононов доказывает свою состоятельность?

— Конечно.

— Этот тренер может привести команду к чемпионству?

— Давайте сделаем команду, которая будет играть. А потом будем думать, что дальше.

— Неприятно было слушать свист и разные оскорбления с трибун в последние годы?

— Это не то поведение, которое должно быть. Когда обзывают игроков, тренеров, владельцев, всех остальных, это наносит вред игре. Это не наши болельщики, а другой команды. Наши болельщики должны поддерживать команду в любом случае. (Арман Мкртчян, Ярослав Сусов)

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