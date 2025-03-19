Футбол
19 марта, 08:29

Николич обратился к болельщикам ЦСКА перед матчем с «Партизаном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам команды перед товарищеским матчем против «Партизана».

ЦСКА на выезде встретится с «Партизаном» в субботу, 22 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Болельщики и фанаты ЦСКА, добро пожаловать в мой клуб, в мой город, мою страну, в родной «Партизан»! Уже в эту субботу мы ожидаем полную южную трибуну и почти тысячу фанатов ЦСКА! Еще раз добро пожаловать в Белград! Добро пожаловать в «Партизан»!» — приводит слова Николича пресс-служба сербского клуба.

Николич возглавляет ЦСКА с июня прошлого года. До этого 45-летний серб дважды тренировал «Партизан» — с 2013 по 2015 и с 2016 по 2017 год. Также специалист работал в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в московском «Локомотиве», венгерском «Видеотоне» и словенской «Олимпии».

