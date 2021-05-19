Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ари сообщил, что имеет предложение от российского клуба

18:45
Теги:

Экс-нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.

«Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта. Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть еще не дошли до конкретных разговоров. Входит ли клуб в первую шестерку чемпионата России? Не хочу озвучивать детали, пока нет ничего серьезного», — цитирует Ари ТАСС.

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 года. С того момента нападающий провел за команду 172 матча, забил 54 мяча и отдал 37 голевых передач. Также футболист за этот период времени получил российский паспорт и один раз вызывался в сборную России на матчи с командами Швеции и Германии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11416451

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира по хоккею: календарь матчей и расписание сборной России
Музыкальный критик назвал претендентов на победу в «Евровидении»
Как Вассерман выглядел в молодости — фото
Жених устроил пальбу из гранатомета у дома невесты ради "традиции"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы