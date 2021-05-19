Ари сообщил, что имеет предложение от российского клуба

Экс-нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.

«Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта. Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть еще не дошли до конкретных разговоров. Входит ли клуб в первую шестерку чемпионата России? Не хочу озвучивать детали, пока нет ничего серьезного», — цитирует Ари ТАСС.

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 года. С того момента нападающий провел за команду 172 матча, забил 54 мяча и отдал 37 голевых передач. Также футболист за этот период времени получил российский паспорт и один раз вызывался в сборную России на матчи с командами Швеции и Германии.