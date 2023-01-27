Ари: «РПЛ — четвертая лига в мире по уровню футбола»

Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари поделился мнением об уровне российского футбола.

«Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо. Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

Лично для меня лучшая лига в мире — АПЛ, а дальше идут бундеслига, чемпионат Испании, РПЛ и чемпионат Голландии. Чемпионат России — четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать, нужно немного подождать», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.