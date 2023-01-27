Гогличидзе поделился впечатлениями от поездки в Израиль

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе поделился впечатлениями от поездки в Израиль.

«Самое крутое место, где я был вне России? Иерусалим. Я посетил его ровно три года назад. Я тогда был игроком «Чайки». Началось с того, что в России мне поставили диагноз «злокачественная опухоль». Сдал все анализы, общую биопсию, все посмотрели и сказали, что будут делать мне химию. Я отказался проходить ее в России и решил поехать на лечение в Израиль — знакомые проходили там обследование, все было хорошо. В Израиле даже не могли понять, в чем же дело. Думали, что саркома, а в итоге оказалось , что просто доброкачественный нарост. Все удалили. Операция прошла как раз после того, как я съездил в Иерусалим. Каково ходить по святым местам? Не передать словами. Вроде как понимаешь, кто здесь ходил, чья нога ступала. Но вот тебе показывают надгробие Иисуса, и не верится, что это правда. Просто незабываемо, правда», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал 1 результативный пас.

Ранее Гогличидзе вспомнил, как ездил на лечение в Израиль.