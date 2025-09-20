«Пари НН» — «Ахмат»: грозненцы ведут в счете после первого тайма

«Пари НН» в матче 9-го тура в Саранске принимает «Ахмат».

После первого тайма счет 1:0 в пользу гостей. На 44-й минуте с пенальти отличился защитник грозненцев Усман Ндонг.