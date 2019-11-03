Ари намерен играть до 40 лет

Нападающий «Краснодара» Ари в интервью «СЭ» рассказал, до какого возраста собирается играть. Сейчас ему 33 года.

— В 33 года вы в отличной форме. Готовитесь к матчам по методикам Роналду?

— Ха-ха! Роналду — высочайший уровень! — отметил Ари. — Я, конечно, пытаюсь следить за такими профессионалами. Криштиану просто машина. Ориентируюсь на тех, кому удается остаться в футболе до 38-40 лет. У меня та же цель — играть до этого возраста, быть в отличной форме, держать уровень. Поэтому усердно работаю, слежу за собой, стараюсь играть на максимуме.

— Роналду в недавнем интервью рассказал, что после матча с «Локомотивом» сходил в ресторан, лег спать в 4 утра, встал в 10 и в 11 отправился в тренажерный зал. Какой у вас график после игр?

— После матчей тоже не могу хорошо спать, слишком много мыслей, адреналина. Но в последние годы стал тщательнее относиться к отдыху, сплю по 8-9 часов. Раньше не всегда так получалось. С каждым годом все строже соблюдаю распорядок дня, слежу за весом, за питанием.

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