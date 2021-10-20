«Спартак» почтил память жертв трагедии на матче с «Харлемом»

Руководство и футболисты «Спартака» возложили венок и цветы к памятнику в Лужниках в годовщину трагедии, случившейся 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0), сообщает пресс-служба красно-белых.

В церемонии приняли участие игроки, которые не смогут по разным причинам сыграть в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Лестером» — Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Георгий Мелкадзе, Максимилиано Кофрие.

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.