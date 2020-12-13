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Арбитр Москалев лишил «Локо» гола. Что произошло на 40-й минуте?

17:54
Арбитр Москалев лишил «Локо» гола. Что произошло на 40-й минуте. Арбитр Москалев лишил «Локо» гола. Что произошло на 40-й минуте.
Арбитр Москалев лишил «Локо» гола. Что произошло на 40-й минуте.

На 40-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев ошибочно определил фол со стороны Эдера, боровшегося за мяч с Егором Сорокиным. Судья дал свисток, остановил игру и жестом в сторону центра поля показал, что краснодарцам нужно выполнить штрафной удар. Сразу после этого мяч залетел в ворота «быков» — после удара Антона Миранчука и рикошета от одного из игроков хозяев.

Хорошо, что на этой игре работали видеоассистенты. Евгений Турбин и Алексей Лунев вмешались в действия Москалева и предложили ему посмотреть повторы. В итоге рефери понял, что ошибся: фолил не Эдер, а Сорокин. Был назначен 11-метровый удар.

Засчитать гол было невозможно — мяч оказался в сетке после свистка, когда матч был уже остановлен. (Александр Бобров)

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