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Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев обратился к экспертам и болельщикам

10 августа 2020, 21:47
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), выступил с обращением в адрес экспертов и болельщиков после критики в свой адрес.

В воскресенье Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России. В соцсетях фанаты «Спартака» обрушились с критикой в адрес судьи.

— Хотел бы обратиться к медиа и публичным личностям. Господа, подумайте, что вы творите в медиапространтве. Опомнитесь. Россияне, давайте будем людьми, — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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