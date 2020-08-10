Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев обратился к экспертам и болельщикам
10 августа 2020, 21:47
Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), выступил с обращением в адрес экспертов и болельщиков после критики в свой адрес.
В воскресенье Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России. В соцсетях фанаты «Спартака» обрушились с критикой в адрес судьи.
— Хотел бы обратиться к медиа и публичным личностям. Господа, подумайте, что вы творите в медиапространтве. Опомнитесь. Россияне, давайте будем людьми, — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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