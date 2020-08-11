РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Арбитр ФИФА назвал очевидной ошибкой судьи скандальный пенальти в матче «Спартак» — «Сочи»

23:00
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. 88-я минута. Самюэль Жиго (№2) и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. 88-я минута. Самюэль Жиго (№2) и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (2:2) не было.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев (справа) и&nbsp;его помощники.Как «убивают» арбитров. Когда закончатся скандалы в РПЛ

На 88-й минуте встречи арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал: рефери допустил грубую ошибку, пенальти не было.

— Василий Казарцев находился в идеальном моменте, вроде, он должен был все увидеть. Контакт нападающего с защитником «Спартака» Жиго был, но там форвард же налетел на защитника. Всем очевидно, что о пенальти речи быть не может. Почему Казарцев сам не пошел смотреть? Надо протокол ВАР дорабатывать, чтобы главный арбитр сам мог принимать решения, когда идти смотреть момент, а когда — нет, — заявил Николаев в эфире телеканала «Матч премьер».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2149
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир