Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (2:2) не было.

На 88-й минуте встречи арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал: рефери допустил грубую ошибку, пенальти не было.

— Василий Казарцев находился в идеальном моменте, вроде, он должен был все увидеть. Контакт нападающего с защитником «Спартака» Жиго был, но там форвард же налетел на защитника. Всем очевидно, что о пенальти речи быть не может. Почему Казарцев сам не пошел смотреть? Надо протокол ВАР дорабатывать, чтобы главный арбитр сам мог принимать решения, когда идти смотреть момент, а когда — нет, — заявил Николаев в эфире телеканала «Матч премьер».