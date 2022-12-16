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У семьи экс-игрока «Спартака» Андрея Ещенко отбирают квартиру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что у его семьи забирают квартиру.

По информации «КП», у супруги футболиста конфискуют квартиру, купленную Ещенко для нее несколько лет назад, а жену Андрея и их 6-летнего ребенка выселяют.

— Я не ожидал, что такое вообще может быть. Бывший супруг моей жены был осужден за финансовые операции — я старался не касаться этой темы. У всего окружения этого человека стали конфисковывать имущество, забирать квартиры, машины... Забирают у родственников, у друзей, и в этот круг каким-то образом попал и я! Сейчас у моей жены забирают квартиру в Краснодаре, но именно ту квартиру, которую ей купил именно я несколько лет назад. Она была в тот момент беременна моим ребенком и я ей сделал вот такой подарок. Снял деньги, приобрел, оформил на нее...

— И теперь эту квартиру забирают?

— Да, эта недвижимость каким-то образом попала под арест. Сначала я думал, что ничего страшного, компетентные люди разберутся. Ведь у нас есть все документы, все доказательства, что именно я, а не кто-то там еще, покупал эту квартиру. Вот мы и жили спокойно, доверяя адвокатам и не зная юридических нюансов. А теперь не знаю, куда сейчас деваться, куда бежать, к кому обратиться... Я в отчаянии, честно говоря. Ищу любых знакомых, специалистов, кто мог бы проконсультировать, помочь в этой явно несправедливой ситуации. Нанятый нами адвокат оказался, мягко говоря, некомпетентным и его работа далека от профессиональной!

Два месяца назад узнал, что соответствующая бумага лежит в Росимуществе. А до этого мне адвокаты говорили, что «все нормально, все нормально, все будет хорошо». И мы жили спокойно, потому что никто к нам не обращался, и бумаг никаких не приходило. А в результате оказалось, что по закону прошло уже много времени, истек срок обжалования, — приводит слова Ещенко «КП».

Источник: КП
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
18
10
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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