Агент Сафонов рассказал, что главный тренер Сенегала Сиссе был готов перейти в «Локомотив»
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о переговорах с главным тренером сборной Сенегала Алиу Сиссе во время чемпионата мира-2018 по футболу в России.
«Он был готов пойти в «Локомотив». А в России улыбались: «Зачем он?!». Мы и в другие московские клубы его закидывали, но тоже все улыбались. Думали о сотрудничестве: Алиу говорил, что в Сенегале таких, как Садио Мане, немало, но надо их брать в 17-18 лет, потому что чуть позже 2-3 нуля прибавляется в цене. Тогда у него в сборной была зарплата 280 тысяч евро в год», — приводит слова Сафонова Legalbet.
47-летний тренер возглавил сборную Сенегала в марте 2015 года. Под его руководством команда стала победителем Кубка Африканских Наций в 2021 году.
Источник: https://legalbet.ru/news/15562161/
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