Журова — о позиции Гретцки по недопуску России на МЧМ: «В Канаде достаточно сильное украинское лобби»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «РИА Новости» позицию лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, поддержавшего решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

Гретцки солидаризировался с премьер-министром Канады Марком Карни. Это произошло вопреки вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября разрешил сборным России участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ), включая МЧМ-2027.

МЧМ-2027 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. При этом в воскресенье ИИХФ официально объявила, что российская команда не сможет выступить на первенстве из-за позиции канадских властей.

«Решение Гретцки у нас вызывает недоумение, но сложно со стороны оценить, что могло воздействовать на него. К сожалению, сейчас на многих людей, которые позитивно или нейтрально высказываются о России, оказывается определенное давление. В Канаде украинское лобби достаточно сильное, и, видимо, в этой ситуации ему пришлось определиться и что-то сказать. Потому что иногда люди в таких ситуациях руководствуются мыслью: а как мне будет спокойнее потом. А Гретцки ведь жить-то надо будет там, а не в России», — заявила Журова.