"Анжи" выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

"Анжи" в своем официальном Твиттере выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии. В пятницу в двух мечетях города Крайстчерч националист Брендон Таррант убил 49 человек и ранил еще 48.

- Все мысли игроков и сотрудников "Анжи" сейчас с теми, кто пострадал в результате сегодняшних атак в Новой Зеландии, - сообщается в Твиттере махачкалинского клуба.

Everyone’s thoughts at FC Anzhi Makhachkala are with those who have been affected by today’s attacks in New Zealand 🙏#PrayForNewZealand – ФК "Анжи" (@fc_anji) 15 марта 2019 г.



"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 18 очков после 19 туров.

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