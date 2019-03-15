17:46 | Футбол — РПЛ

"Анжи" выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

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"Анжи" в своем официальном Твиттере выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии. В пятницу в двух мечетях города Крайстчерч националист Брендон Таррант убил 49 человек и ранил еще 48.

- Все мысли игроков и сотрудников "Анжи" сейчас с теми, кто пострадал в результате сегодняшних атак в Новой Зеландии, - сообщается в Твиттере махачкалинского клуба.


"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 18 очков после 19 туров.

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