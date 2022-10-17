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Помощник Федотова — об интересе «Атлетико» к Карраскалю: «Первый раз от вас слышу об этой теме»

Помощник Федотова отреагировал на информацию об интересе «Атлетико» к Карраскалю
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, существует ли реальный интерес «Атлетико» к полузащитнику клуба Хорхе Карраскалю.

— Слышали, что им интересуется «Атлетико»?

— Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

— А вы слышали, что-то в клуб приходило?

— Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

— Отпустите?

— Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Все согласно контракту.

Информация об интересе «Атлетико» к Карраскалю появилась в испанских СМИ 13 октября.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
Хорхе Карраскаль
0
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 - : -
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Владимир Сычевой

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