Помощник Федотова отреагировал на информацию об интересе «Атлетико» к Карраскалю

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, существует ли реальный интерес «Атлетико» к полузащитнику клуба Хорхе Карраскалю.

— Слышали, что им интересуется «Атлетико»?

— Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

— А вы слышали, что-то в клуб приходило?

— Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

— Отпустите?

— Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Все согласно контракту.

Информация об интересе «Атлетико» к Карраскалю появилась в испанских СМИ 13 октября.